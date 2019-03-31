Неизвестный пообещал подорвать штаб одного из кандидатов в президенты Украины

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Неизвестный пообещал подорвать штаб одного из кандидатов в президенты Украины

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Фото: © РИА Новости

В Чернигове неизвестный позвонил в полицию с сообщением о готовности взорвать предвыборный штаб одного из кандидатов на пост президента Украины в случае, если не прекратятся попытки подкупа избирателей. Об этом в "Твиттере" сообщила пресс-служба МВД страны.

Впрочем, чьи именно действия так сильно возмутили избирателя, неизвестно. Сообщается лишь, что теперь ему грозит срок.

А тем временем на Украине вовсю продолжаются выборы президента. Все самые свежие и актуальные новости вы можете увидеть в нашей текстовой трансляции.

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