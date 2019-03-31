Илон Маск устроил гонку между эмодзи утки и гориллой Харамбе

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск разместил в "Твиттере" эмодзи с уткой и ссылку на песню о застреленной в США горилле Харамбе, которую опубликовал новый музыкальный лейбл бизнесмена, устроив между публикациями гонку.
🦆— Elon Musk (@elonmusk) 30 марта 2019 г.
— Эмодзи обогнал... Сокрушительная победа, — подытожил Маск, проверив количество лайков под постами.
Emo G Recordshttps://t.co/zsuB2NDl48 pic.twitter.com/anVkKeFMGr— Elon Musk (@elonmusk) 30 марта 2019 г.
Далее он написал, что разочарован провалом своей рекорд-компании и что, возможно, это была его лучшая работа.
Ранее Лайф писал о том, что Илон Маск стал использовать русские мемы.
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