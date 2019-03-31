Илон Маск устроил гонку между эмодзи утки и гориллой Харамбе

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Илон Маск устроил гонку между эмодзи утки и гориллой Харамбе

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Фото: © Flickr/TED Conference

Миллиардер захотел проверить, сможет ли его рекорд-компания обойти по лайкам изображение птицы.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск разместил в "Твиттере" эмодзи с уткой и ссылку на песню о застреленной в США горилле Харамбе, которую опубликовал новый музыкальный лейбл бизнесмена, устроив между публикациями гонку.

Эмодзи обогнал... Сокрушительная победа, — подытожил Маск, проверив количество лайков под постами.

Далее он написал, что разочарован провалом своей рекорд-компании и что, возможно, это была его лучшая работа.

Ранее Лайф писал о том, что Илон Маск стал использовать русские мемы.

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