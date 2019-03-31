Илон Маск устроил гонку между эмодзи утки и гориллой Харамбе

Миллиардер захотел проверить, сможет ли его рекорд-компания обойти по лайкам изображение птицы.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск разместил в "Твиттере" эмодзи с уткой и ссылку на песню о застреленной в США горилле Харамбе, которую опубликовал новый музыкальный лейбл бизнесмена, устроив между публикациями гонку.

🦆 — Elon Musk (@elonmusk) 30 марта 2019 г.

— Эмодзи обогнал... Сокрушительная победа, — подытожил Маск, проверив количество лайков под постами.

Далее он написал, что разочарован провалом своей рекорд-компании и что, возможно, это была его лучшая работа.

Ранее Лайф писал о том, что Илон Маск стал использовать русские мемы.