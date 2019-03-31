Посла Британии обвинили в нарушении украинского закона, хотя это не так

Yes, with 39 candidates the ballot paper is really this long. Out and about observing #UkraineElections #Вибори2019 pic.twitter.com/7txkL8uTHh — Judith Gough (@JudithGoughFCO) 31 марта 2019 г.

Пользователи соцсетей обвинили посла Великобритании в Киеве Джудит Гоф в нарушении на выборах нового президента Украины. Они уверены, что она нарушила законы, так как продемонстрировала бюллетень на избирательном участке.

Однако она показала чистый бюллетень, что законом не запрещено. Вот если бы дипломат продемонстрировала заполненный документ, как это сделал Олег Ляшко, то к ней был бы уже другой разговор.

К слову, Ляшко грозит три года тюрьмы за демонстрацию бюллетеня.