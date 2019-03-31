Кучма рассказал, за что отдал свой голос на выборах президента Украины

Политик сообщил, что проголосовал, прежде всего, "за достижение мира" в государстве.

Экс-президент Украины Леонид Кучма вместе с супругой отдали свои голоса на выборах нового главы государства. Об этом сообщила в своём фейсбуке пресс-секретарь политика Дарка Олифер.

По словам бывшего главы государства, украинский народ надеется, что выборы что-то изменят в стране.

Общаясь с журналистами на избирательном участке, Кучма рассказал, что проголосовал, прежде всего, "за достижение мира на Украине".

— Они [украинцы] надеются, что эти выборы существенно изменят ситуацию на Украине. Главное, чтобы у людей появилась вера и — главное — доверие к власти. Потому что на сегодняшний день его нет, а если нет доверия, то и настроения нет у людей, — пояснил Кучма.

За ходом голосования на выборах президента Украины вы можете следить с помощью нашей текстовой трансляции.