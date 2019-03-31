На пачках сигарет в России могут начать печатать предупреждения о пожарах

Соответствующим вопросом будет заниматься ряд ведомств, которые должны предоставить отчёт о проделанной работе до 1 июля.

На пачках сигарет в России может появиться информация о последствиях пожаров, причиной которых становится неосторожность при курении. Об этом говорится в протоколе заседания правительственной комиссии, который оказался в распоряжении ТАСС.

Комиссия рекомендовала МЧС, Минсельхозу и Минздраву России проработать соответствующий вопрос. Кроме того, указанные ведомства должны будут предоставить отчёт о проделанной работе до 1 июля.

Как отметил член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Виктор Зыков, борьба с сигаретами, в том числе и электронными, является мировым трендом, за которым следует и Россия.