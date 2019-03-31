Жительница Киева родила прямо на избирательном участке

Украинские пользователи соцсетей в шутку поинтересовались, за кого пойдёт голос новорождённого избирателя.

На одном из избирательных участков в Киеве местная жительница родила ребёнка. Об этом сообщил телеведущий Юрий Сугак в своём фейсбуке.

— В Киеве женщина родила на избирательном участке! — написал Сугак.

В комментариях к публикации телеведущего пользователи в шутку поинтересовались, за кого женщина проголосовала, а главное — за кого родила. О состоянии роженицы и её ребёнка пока ничего не известно.

Напомним, сегодня на Украине проходят выборы в президенты страны. Как сообщалось ранее, явка на избирательные участки к 11:00 перевалила за 16%.