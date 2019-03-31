#ОстаточнеПрощавай. Украинцы расстаются с Порошенко в соцсетях

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#ОстаточнеПрощавай. Украинцы расстаются с Порошенко в соцсетях

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Фото: © AP Photo/Efrem Lukatsky

Словосочетание указывает именно на нынешнего президента, так как он очень часто его использует в публичных выступлениях.

Жители Украины запустили в соцсетях флешмоб с хештегом #ОстаточнеПрощавай, что в переводе с украинского означает "Окончательное прощай". Так они выразили свои надежды на смену президента в ходе выборов, проходящих в стране сейчас.

— Мы или свинооборонпром? Каждый голос может стать решающим. Решаешь ты или решают за тебя. Иди на выборы, — написала в своём фейсбуке бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш, сопроводив свой пост кадрами с избирательного участка и хештегом #ОстаточнеПрощавай.

Под "свиноборонпромом" женщина подразумевает скандал, разгоревшийся вокруг госконцерна "Укроборонпром" и связанный с неправомерными закупками деталей для военной техники страны. Ситуация отрицательно отразилась на имидже президента Петра Порошенко.

Хештег #ОстаточнеПрощавай подхватили и другие. Среди них оказался и экс-руководитель администрации президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.

Словосочетание "Остаточне прощавай" указывает именно на Порошенко, так как он очень часто его использует в публичных выступлениях. Обычно это выражение он употребляет, говоря о необходимости разрыва связей с РФ.

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