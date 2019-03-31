ОстаточнеПрощавай. Украинцы расстаются с Порошенко в соцсетях

Словосочетание указывает именно на нынешнего президента, так как он очень часто его использует в публичных выступлениях.

Жители Украины запустили в соцсетях флешмоб с хештегом #ОстаточнеПрощавай, что в переводе с украинского означает "Окончательное прощай". Так они выразили свои надежды на смену президента в ходе выборов, проходящих в стране сейчас.

— Мы или свинооборонпром? Каждый голос может стать решающим. Решаешь ты или решают за тебя. Иди на выборы, — написала в своём фейсбуке бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш, сопроводив свой пост кадрами с избирательного участка и хештегом #ОстаточнеПрощавай.

Пять лет беды. Беды по имени Петя. Беды, войны, нищеты, лжи и разъединенности.

За страшную ошибку выбора-2014 расплачиваются ВСЕ. Беда не коснулась только избранных ненасытних членов свинооборонпрома. #остаточнепрощавайhttps://t.co/86a506MR6G pic.twitter.com/M335GbTlAg — Елена Лукаш (@Lukash_EL) 25 марта 2019 г.

Под "свиноборонпромом" женщина подразумевает скандал, разгоревшийся вокруг госконцерна "Укроборонпром" и связанный с неправомерными закупками деталей для военной техники страны. Ситуация отрицательно отразилась на имидже президента Петра Порошенко.

Хештег #ОстаточнеПрощавай подхватили и другие. Среди них оказался и экс-руководитель администрации президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.

Словосочетание "Остаточне прощавай" указывает именно на Порошенко, так как он очень часто его использует в публичных выступлениях. Обычно это выражение он употребляет, говоря о необходимости разрыва связей с РФ.