Кандидат в президенты Украины Кива проголосовал за "победу добра над злом"

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Кандидат в президенты Украины Кива проголосовал за "победу добра над злом"

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Илья Кива. Фото: facebook/kivailya

Лидер Социалистической партии Украины и кандидат в президенты Илья Кива вместе с семьёй проголосовал на выборах лидера Незалежной. Журналистам он рассказал, что свой голос отдал за "победу добра над злом".

Мы проголосовали не за себя, а за будущее наших детей, за изменение, за здравый смысл и за победу добра над злом, — заявил Кива.

Напомним, сегодня украинцы выбирают президента страны. На высший пост в стране претендуют 39 кандидатов. Добавим, на этих выборах уже зафиксировали свыше 400 нарушений, причём это число всё растёт.

За ходом голосования вы можете следить с помощью нашей текстовой трансляции.

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