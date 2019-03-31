Кандидат в президенты Украины Кива проголосовал за "победу добра над злом"

Лидер Социалистической партии Украины и кандидат в президенты Илья Кива вместе с семьёй проголосовал на выборах лидера Незалежной. Журналистам он рассказал, что свой голос отдал за "победу добра над злом".

— Мы проголосовали не за себя, а за будущее наших детей, за изменение, за здравый смысл и за победу добра над злом, — заявил Кива.

Напомним, сегодня украинцы выбирают президента страны. На высший пост в стране претендуют 39 кандидатов. Добавим, на этих выборах уже зафиксировали свыше 400 нарушений, причём это число всё растёт.

За ходом голосования вы можете следить с помощью нашей текстовой трансляции.