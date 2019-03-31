Зеленский готов ездить на работу на велосипеде, если станет президентом

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью изданию "Украинские новости" заявил, что готов ездить на работу на велосипеде, если одержит победу на выборах главы государства.
— Да, а почему нет? Во-первых, это удобно. Я могу, — заявил Зеленский в ответ на соответствующий вопрос.
Впрочем, для шоумена это будет не первый опыт обращения с двухколёсным транспортом на "высоком посту". Его персонаж в сериале "Слуга народа" ездит на работу на велосипеде, а должность у него именно та, о которой грезит Зеленский.
Впрочем, такой шаг не одобряет охрана кандидата, которая волнуется за состояние его безопасности.
А тем временем на Украине вовсю продолжаются выборы президента. Все самые свежие и актуальные новости вы можете увидеть в нашей текстовой трансляции.
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