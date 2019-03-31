ЦИК Украины: Явка на выборы президента составила 43,86%

ЦИК Украины обнародовала обновленные данные по явке на выборы президента Незалежной. По состоянию на 15:00 она составила 43,86%.

— По данным на 15:00, явка по восьми округам составила 43,86%, — заявили в ЦИК.

В Центризбиркоме добавили, что эти данные поступили из Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Львовской и Харьковской областей. Добавим, что это только предварительные данные.

Напомним, сегодня на Украине проходят выборы в президенты страны. Как сообщалось ранее, явка на избирательные участки к 11:00 немногим превысила 16%.