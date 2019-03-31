Уже более 500 нарушений зафиксировали на украинских выборах

На Украине продолжает расти количество нарушений, которые зафиксированы в ходе голосования за президента Незалежной. Это число уже превысило 500. Об этом доложила Нацполиция Украины.

— По состоянию на 14:00 зарегистрировано уже 522 заявления и сообщения о возможных нарушениях избирательного процесса. Открыто восемь уголовных производств, — пишет пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало в "Фейсбуке".

На Украине вовсю продолжаются выборы президента. Все самые свежие и актуальные новости вы можете увидеть в нашей текстовой трансляции.