Украинка приревновала мужа-полицейского к его коллеге и избила обоих

Жительница Одесской области избила мужа-полицейского и его сослуживицу. Об этом сообщил председатель ОО "Варта-1" Игорь Зинкевич в своём фейсбуке.
— Жена полицейского, узнав, что муж несёт службу с полицейским женского пола, наведалась в помещение участка, в результате чего оба полицейских получили разного рода травмы, — написал Зинкевич.
Он отметил, что ситуация поставлена на контроль и личному составу было поручено впредь не допускать подобных ситуаций.
В "Фейсбуке" комментаторы предположили, что конфликт произошёл из-за ревности женщины к супругу, у которого, скорее всего, роман с коллегой.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Башкирии на корпоративе в честь Дня защитника Отечества женщины-полицейские подрались из-за сослуживца.
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