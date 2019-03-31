Украинка приревновала мужа-полицейского к его коллеге и избила обоих

Узнав о том, что её супруг несёт службу с сослуживицей, женщина наведалась на один из избирательных участков и закатила там скандал.

Жительница Одесской области избила мужа-полицейского и его сослуживицу. Об этом сообщил председатель ОО "Варта-1" Игорь Зинкевич в своём фейсбуке.

— Жена полицейского, узнав, что муж несёт службу с полицейским женского пола, наведалась в помещение участка, в результате чего оба полицейских получили разного рода травмы, — написал Зинкевич.

Он отметил, что ситуация поставлена на контроль и личному составу было поручено впредь не допускать подобных ситуаций.

В "Фейсбуке" комментаторы предположили, что конфликт произошёл из-за ревности женщины к супругу, у которого, скорее всего, роман с коллегой.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Башкирии на корпоративе в честь Дня защитника Отечества женщины-полицейские подрались из-за сослуживца.