Украинские политологи углядели скрытую агитацию за Порошенко и Зеленского

Один из западных журналистов опубликовал в своём фейсбуке фотографию одного из участков, где продавались конфеты Roshen.

Политологи на Украине продолжают активно обозревать ситуацию на избирательных участках в стране. Среди прочего удалось найти и скрытую агитацию сразу за двоих кандидатов. Об этом сообщает портал "Политнавигатор".

Сначала внимание к нарушениям приковал политолог Владимир Корнилов, который тщательно рассмотрел фотографию журналиста Кристофера Мюллера и увидел там следы агитации за Петра Порошенко.

Речь о конфетах Roshen, продажа которых ведётся на избирательном участке.

Впрочем, нечто подобное и увидели в исполнении других кандидатов. Специалисты углядели признаки агитации в зелёных бейджах наблюдателей. Именно этот цвет как "основной" в своей кампании использовал Владимир Зеленский.

— Сейчас технология бейджей с символикой одного из кандидатов на пост президента Украины используется… До нас дошли сигналы о шести регионах… По нашему мнению, это можно трактовать однозначно как нарушение действующего законодательства, — заявил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель в эфире телеканала "Прямой".

Тем временем Украина продолжает выбирать президента страны. Все самые последние новости с Незалежной в нашей текстовой трансляции.