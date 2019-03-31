Неизвестный совершил четыре нападения с ножом в Лондоне

Полицейские распространили ориентировку на мужчину худощавого телосложения, ростом около 190 см.

В Лондоне разыскивают мужчину, который совершил серию нападений с ножом в районе Эдмонтон. Об этом говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

Правоохранители рассматривают четыре преступления, которые были совершены на одной и той же улице, а каждая из жертв была уязвима. Пока полиция не говорит о теракте.

Первой жертвой стала женщина 45 лет, которую доставили в больницу в критическом состоянии. Ещё двое мужчин были ранены после этого, а четвертый пострадавший получил ранение утром 31 марта.

Полицейские распространили ориентировку на мужчину худощавого телосложения, ростом около 190 см, который одет в одежду тёмных цветов с капюшоном.