На Украине опубликовали экзитполы под видом исследования алкогольного рынка

Стало известно, кто из украинцев предпочитает ликер "Шоколадный заяц", а кто - настойку "Зеленый человечек".

Украинский журналист Игорь Гужва опубликовал на странице в Facebook "первые данные маркетингового исследования предпочтений украинцев относительно спиртных напитков в последний день марта 2019 года".

Оказалось, что среди "любителей спиртного" большинство отдает предпочтение крапивной настойке "Зеленый человечек". На втором месте- ликер "Шоколадный заяц", но коктейль "Ю-1960", можно сказать, дышит ему в спину.

Отметим, что на Украине, как и в России, запрещена публикация экзитполов до момента закрытия избирательных участков. Поэтому журналисты, к которым попадает инсайдерская информация, вынуждены использовать эзопов язык и как-то выкручиваться.