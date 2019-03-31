В Киеве десятки человек поставили палатки у здания ЦИК

Около палаток находится несколько членов Верховной рады Украины от фракции "Батьковщина".

Несколько десятков человек поставили палатки на площади около здания Центризбиркома Украины в Киеве, информирует РИА "Новости".

Несколько десятков мужчин, в основном одетых в спортивную одежду, установили палатки без партсимволики на площади около ЦИК Украины. У них также отсутствуют какие-либо признаки партийной принадлежности. Граждане ведут себя спокойно, стоят у палаток или располагаются на лавочках и привезённых стульях. Зачем они пришли к Центризбиркому, говорить мужчины отказываются.

При этом около палаток находится несколько парламентариев Верховной рады Украины от фракции "Батьковщина", глава которой Юлия Тимошенко баллотируется на сегодняшних выборах. Так, по данным агентства, в палатке находятся Алёна Шкрум и Александра Кужель.

Подходы к территории ЦИК перекрыты, а охрана усилена полицией и военнослужащими Нацгвардии.