На самом деле бой в американской Филадельфии сегодня проводил Александр Гвоздик.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко, проголосовав на выборах на одном из избирательных участков в Киеве, между делом поздравил с победой украинского боксёра Александра Усика. Только тот сегодня нигде не побеждал.

— Сегодня весь день происходят позитивные вещи. Утром у меня была возможность поздравить по телефону Александра Усика с блестящей победой в Филадельфии, — сказал украинский лидер.

Однако на самом деле бой в Филадельфии сегодня проводил Александр Гвоздик, одержавший победу техническим нокаутом в пятом раунде над Дуду Нгумбу.