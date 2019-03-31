Порошенко перепутал двух украинских боксёров и поздравил Усика с победой

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Порошенко перепутал двух украинских боксёров и поздравил Усика с победой

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Фото: © Pixabay

На самом деле бой в американской Филадельфии сегодня проводил Александр Гвоздик.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко, проголосовав на выборах на одном из избирательных участков в Киеве, между делом поздравил с победой украинского боксёра Александра Усика. Только тот сегодня нигде не побеждал.

Сегодня весь день происходят позитивные вещи. Утром у меня была возможность поздравить по телефону Александра Усика с блестящей победой в Филадельфии, — сказал украинский лидер.

Однако на самом деле бой в Филадельфии сегодня проводил Александр Гвоздик, одержавший победу техническим нокаутом в пятом раунде над Дуду Нгумбу.

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