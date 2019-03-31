Число нарушений на украинских выборах достигло почти 650

В украинскую полицию сообщили о 649 нарушениях, которые были зафиксированы в ходе голосования за президента Незалежной.

— В полицию поступило 649 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства, — говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины в "Фейсбуке".

Ещё 11 сообщений внесли в Единый реестр досудебных расследований. Пока не уточняется, что это за заявления.

До закрытия избирательных участков на Украине осталось менее четырёх часов. В ЦИК пока отчитались о предварительной явке, которая составила чуть больше 43 процентов.