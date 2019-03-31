Ветеринар рассказала, как правильно ухаживать за питомцами весной

В тёплое время года у животных бывает аллергия, и может проявляться дерматит. В таком случае лечение назначает ветеринар.

Самую большую опасность для животных весной представляют клещи, так как от их укусов домашнее животное может погибнуть, поэтому питомцам нужна обработка от паразитов. Об этом рассказала практикующий ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных в ВАО Екатерина Егорова в беседе с официальным порталом мэра и Правительства Москвы.

— Сделать это нужно, как только сойдёт снег, и появятся проталины на теплотрассах, — сказала Егорова.

По её словам, у некоторых животных бывает аллергия на цветение или пыльцу, а также проявляется дерматит. В таком случае назначить лечение животному сможет только ветеринарный врач.

Помимо этого, кошкам и собакам необходимо делать вакцинацию против бешенства и лептоспироза, а также рекомендуется вычёсывать подшёрсток.

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