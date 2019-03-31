Вратарь пропустил гол, пока праздновал отбитый пенальти — видео

Впрочем, такой курьёзный эпизод не помешал его команде одержать победу в матче, а сам он уже через несколько минут реабилитировался за ошибку.

Матч между юношескими командами (игроки 2002 года рождения) "Спартака" и южноафриканского "Орландо пайретс" не обошёлся без курьёзного эпизода, героем которого стал вратарь команды с тёмного континента.

Матч проходил в рамках турнира Future Champions. Основное время завершилось со счётом 1:1, а после его окончания игроков ждала серия пенальти. При счёте 6:6 в серии голкипер "Орландо пайретс" сумел отразить удар игрока красно-белых и начал радоваться этому, однако мяч избрал слишком предательскую траекторию и после полёта нырнул прямо в сетку ворот. Естественно, остановить снаряд вратарь не успел, а увидев, к чему привела его ошибка, схватился за голову.

Тем не менее вскоре он сумел отразить ещё один удар, а его команда одержала победу.