Лавров ответил на слова Помпео о мерах НАТО против России

Глава российского дипведомства напомнил, что работа на такой должности предполагает поиск дипломатических подходов к разным проблемам.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" выразил убеждённость, что США во внешней политике только и могут, что ставить ультиматумы и применять санкции.

Таким образом глава российского МИД ответил на недавнее заявление госсекретаря США Майка Помпео по антироссийским мерам НАТО.

— В американской дипломатии я не вижу сейчас ничего, кроме ультиматумов, и в случае отказа их принять — санкций. Другой инструментарий как-то исчез из арсенала дипломатии Соединённых Штатов, и это печально, — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что работа главы внешнеполитического ведомства предполагает поиск дипломатических подходов к разным проблемам.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что Белый дом надеется получить одобрение НАТО на введение новой серии мер в ответ на действия России в Крыму и Азовском море.