На украинских выборах зафиксировали почти 1000 нарушений

950 сообщений о нарушениях на выборах президента Украины поступило в МВД Незалежной. Таковы данные по состоянию на 16:00, заявляет пресс-служба Министерства внутренних дел в своём фейсбуке.

— По состоянию на 16:00 в полицию поступило 950 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, — говорится в сообщении.

В основном нарушения связаны с незаконной агитацией, подкупом избирателей, повреждением бюллетеней и их фотографированием уже после голосования.

Добавим, ещё час назад говорилось о 649 нарушениях.

До закрытия участков остаётся чуть более трёх часов. Меж тем в Незалежной опубликовали экзитполы и выдали их за исследование алкогольного рынка. Подробнее читайте здесь.