Появилось видео с места катастрофы МиГ-27 в Индии

#MiG27 aircraft crashes near Jodhpur, #IAF orders court of inquiry | https://t.co/tPV23F6zht pic.twitter.com/smGHzaxrLG— EconomicTimes (@EconomicTimes) 31 марта 2019 г.
Издание Economic Times разместило в своём твиттере видео с места крушения МиГ-27 в Индии.
Как сообщал Лайф ранее, ЧП произошло сегодня неподалёку от города Джодхпур в штате Раджастхан на северо-западе страны. Пилот смог катапультироваться.
МиГ-27 — это сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, способный нести тактическое ядерное оружие. На сегодняшний день он является основным истребителем-бомбардировщиком Военно-воздушных сил Индии.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени