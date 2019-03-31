Появилось видео с места катастрофы МиГ-27 в Индии

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Появилось видео с места катастрофы МиГ-27 в Индии

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Издание Economic Times разместило в своём твиттере видео с места крушения МиГ-27 в Индии.

Как сообщал Лайф ранее, ЧП произошло сегодня неподалёку от города Джодхпур в штате Раджастхан на северо-западе страны. Пилот смог катапультироваться.

МиГ-27 — это сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, способный нести тактическое ядерное оружие. На сегодняшний день он является основным истребителем-бомбардировщиком Военно-воздушных сил Индии.

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