В Китае торнадо унёс батут с детьми — видео

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В Китае торнадо унёс батут с детьми — видео

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По данным местных СМИ, медики делают всё, чтобы оказать необходимую помощь пострадавшим.

В Китае пострадали 18 детей из-за торнадо, обрушившегося на провинцию Хэнань. Об этом сообщает портал China Plus News.

На кадрах видно, как резкий сильный ветер снёс надувной замок, установленный на одной из ярмарок провинции. Как отмечается, в настоящее время медики прилагают все усилия, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Китае на колесе обозрения ребёнок вылез из кабины на высоте 40 метров.

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