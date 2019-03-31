В Китае торнадо унёс батут с детьми — видео

#Tornado hit a scenic spot in Yucheng County, central China's Henan Province, at around 3:00 p.m. local time on Sunday, injuring 18 children. https://t.co/CLx1sF2qf5 pic.twitter.com/W06Y5AaLed— China Plus News (@ChinaPlusNews) 31 марта 2019 г.
В Китае пострадали 18 детей из-за торнадо, обрушившегося на провинцию Хэнань. Об этом сообщает портал China Plus News.
На кадрах видно, как резкий сильный ветер снёс надувной замок, установленный на одной из ярмарок провинции. Как отмечается, в настоящее время медики прилагают все усилия, чтобы оказать помощь пострадавшим.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Китае на колесе обозрения ребёнок вылез из кабины на высоте 40 метров.
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