В Китае торнадо унёс батут с детьми — видео

По данным местных СМИ, медики делают всё, чтобы оказать необходимую помощь пострадавшим.

#Tornado hit a scenic spot in Yucheng County, central China's Henan Province, at around 3:00 p.m. local time on Sunday, injuring 18 children. https://t.co/CLx1sF2qf5 pic.twitter.com/W06Y5AaLed — China Plus News (@ChinaPlusNews) 31 марта 2019 г.

В Китае пострадали 18 детей из-за торнадо, обрушившегося на провинцию Хэнань. Об этом сообщает портал China Plus News.

На кадрах видно, как резкий сильный ветер снёс надувной замок, установленный на одной из ярмарок провинции. Как отмечается, в настоящее время медики прилагают все усилия, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Китае на колесе обозрения ребёнок вылез из кабины на высоте 40 метров.