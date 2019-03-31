Миллер опроверг сообщения о трудностях с "Северным потоком — 2"

Сообщения о том, что строительство "Северного потока — 2" затруднено, не верны, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 1".

В общем и целом нет никаких каких-то фатальных юридических препятствий, которые бы не позволили нам говорить сейчас о том, что мы можем не завершить строительство "Северного потока — 2" до конца 2019 года Алексей Миллер

Напомним, 27 марта украинская компания "Нафтогаз" сообщила, что Дания отказала "Газпрому" в разрешении на строительство газопровода в территориальных водах королевства. Позже реализующая проект компания Nord Stream 2 AG опровергла заявление "Нафтогаза".