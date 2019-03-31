Украинская пенсионерка умерла, не успев проголосовать на выборах

В Запорожье в день выборов президента Украины умерла пенсионерка. Об этом со ссылкой на один из избирательных штабов информирует "Zабор".

Отмечается, что женщина должна была проголосовать дома, но когда к ней пришли представители избиркома, они нашли её уже мёртвой. По предварительным данным, женщина скончалась за полчаса до прихода членов избирательной комиссии.

Немногим ранее жительница Киева родила прямо на избирательном участке.

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