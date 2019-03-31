Ушаков рассказал, зачем носит цветные ручки в портфеле

Помощник президента России Юрий Ушаков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" рассказал о предназначении цветных ручек, которые регулярно носит в своём портфеле.
— На всякий случай разного цвета, подчеркнуть, особо выделить какое-то предложение, в том числе когда показываешь документ начальнику, — рассказал Ушаков.
Отметим, что ручки разных цветов были замечены в портфеле Юрия Ушакова во время визита Владимира Путина в Киргизию.
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