На Украине в день выборов изъяли рекордную партию героина на сумму $50 млн

По подозрению в совершении преступления задержали граждан Молдавии, Турции и Македонии.

В Киевской области оперативники обнаружили рекордную 600-килограммовую партию героина на сумму $50 млн. Об этом в своём фейсбуке рассказал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев

— 600 килограммов героина на сумму около 50 миллионов долларов изъяли сегодня в Киевской области. Никогда ещё не видел такого количества героина, изъятого украинской полицией. Взрослеем, — написал Князев.

Известно, что 100 килограммов было изъято в ночь перед днём выборов, а ещё 500 — сегодня, 31 марта. Злоумышленники использовали территорию Украины в качестве "склада" для дальнейших поставок в другие страны.

По подозрению в совершении преступления были задержаны граждане Молдавии, Турции и Македонии.