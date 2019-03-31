Учёные назвали простой способ предотвратить рак груди

По мнению специалистов, для профилактики опасной болезни зачастую достаточно стабилизировать массу тела и воздержаться от алкоголя.

Исследователи из Австралии провели ряд исследований и после анализа результата обнаружили, что около 30 тысяч случаев рака молочной железы можно предотвратить в первые годы, если пациентки откажутся от потребления алкоголя и смогут поддерживать нормальный вес. Об этом информирует Medicalxpress.

— Мы выяснили, что нынешний уровень ожирения может послужить причиной самой большой доли случаев рака молочной железы в будущем — 17 500 случаев рака груди в следующем десятилетии, — пояснила доктор Маарит Лааксонен.

Также, по мнению специалистов, риск развития рака груди сильно увеличивается, если в день выпивать хотя бы один алкогольный напиток. На долю алкоголя приходится 11 600 случаев рака, которые можно было бы предотвратить.

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