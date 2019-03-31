Российских журналистов не пустили на голосование в Посольстве Украины в Минске

Члены избирательной комиссии в Минске не пустили российских журналистов на участок, который расположен в Посольстве Украины в столице Белоруссии. Об этом сообщает УНИАН.

При этом представителей зарубежных СМИ на избирательный участок пускали без всяких препятствий.

Всего на территории Белоруссии зарегистрировано около 12 тысяч украинских избирателей, которые могут проголосовать в Посольстве Украины в Минске и в генеральном консульстве Украины в Бресте.

До закрытия участков остаётся чуть более двух часов. Меж тем в Незалежной опубликовали экзитполы и выдали их за исследование алкогольного рынка. Подробнее читайте здесь.