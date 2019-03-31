Экстрасенс предсказал, что Порошенко "грохнут", если он обманом придёт к власти

По мнению целителя, украинский лидер уже прекрасно понимает, что перешёл черту, которую переходить было нельзя.

Экстрасенс, народный целитель, финалист 12-го сезона "Битвы экстрасенсов" Анатолий Леденёв выразил уверенность в том, что действующего президента Украины Петра Порошенко убьют, если он обманом снова займёт высший пост в стране.

— Дело в том, что Порошенко прекрасно понимает, просто я когда просматривал его — он перешёл черту, которую переходить нельзя. Мало того, у него среди олигархов есть очень сильные враги, и, если всё-таки он обманом придёт к власти, помяните моё слово, его грохнут. Вот честно вам говорю, я видел так, — заявил экстрасенс в разговоре с Лайфом.

Он подчеркнул, что если Порошенко и сможет удержать бразды правления, то исключительно путём обмана.

— И то, что где-то показывается, что у него второе место, — да ни хрена подобного, у него рейтинг с трудом четвёртое набирает. Народ его там ненавидит! Посмотрите по его поездкам, куда бы он ни приехал, его везде хотят шлёпнуть или выгнать, — сказал Леденёв.

Экстрасенс также отметил, что Порошенко привозил с собой в рамках предвыборного тура "купленных людей", которые говорили, "какой он хороший".

Это всё липа и ложь. Он всё делает, чтобы остаться у власти, он понимает, что если не останется, то ему трындец. Безвыходное положение Анатолий Леденёв

Напомним, сегодня на Украине проходят выборы президента страны. По данным экзитполов, тщательно замаскированных украинскими журналистами под алкогольные рейтинги, с большим отрывом лидирует шоумен Владимир Зеленский.

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