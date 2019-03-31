Королева Елизавета II перестанет водить авто на дорогах общего пользования

Королева Великобритании Елизавета II будет вынуждена отказаться от вождения автомобиля на дорогах общего пользования. Об этом сообщает The Sunday Times.
Причиной тому являются рекомендации службы безопасности королевы, которая советовала ей воздержаться от поездок по дорогам общего пользования.
Впрочем, для Елизаветы это было непростое решение, ведь она является большим любителям вождения. Однако не всё так плохо — она сможет продолжать водить автомобиль, но только по территориям своих поместий.
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