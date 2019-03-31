Экс-глава ЦИК Украины усомнился в правдивости показателей явки

Он выразил мнение, что делается это для того, чтобы избирательные комиссии имели определённый запас для выполнения поставленного задания.

Бывший глава украинского Центризбиркома Михаил Охендовский заявил, что показатели явки на выборах президента страны практически совпадают с теми, которые были зафиксированы в 2010 году, что говорит о возможных фальсификациях. Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

Охендовский обратил особое внимание на отбытие из страны нескольких миллионов граждан. По его мнению, если показатели явки продолжат расти в таком же темпе, то это приведёт к тому, что они достигнут 100-процентных отметок.

— Меня лично эти показатели, которые мы видим сейчас и которые фактически совпадают с теми показателями, которые были, например, в 2010 году, несколько волнуют… Я к этой явке отношусь очень скептично, на мой взгляд, такой честной явки быть не может, — заявил Охендовский.

Он выразил мнение, что делается это для того, чтобы избирательные комиссии имели определённый запас для выполнения поставленного задания.

А тем временем на Украине вовсю близятся к завершению выборы президента. Все самые свежие и актуальные новости вы можете увидеть в нашей текстовой трансляции.