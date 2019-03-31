Экс-глава ЦИК Украины усомнился в правдивости показателей явки

Бывший глава украинского Центризбиркома Михаил Охендовский заявил, что показатели явки на выборах президента страны практически совпадают с теми, которые были зафиксированы в 2010 году, что говорит о возможных фальсификациях. Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".
Охендовский обратил особое внимание на отбытие из страны нескольких миллионов граждан. По его мнению, если показатели явки продолжат расти в таком же темпе, то это приведёт к тому, что они достигнут 100-процентных отметок.
— Меня лично эти показатели, которые мы видим сейчас и которые фактически совпадают с теми показателями, которые были, например, в 2010 году, несколько волнуют… Я к этой явке отношусь очень скептично, на мой взгляд, такой честной явки быть не может, — заявил Охендовский.
Он выразил мнение, что делается это для того, чтобы избирательные комиссии имели определённый запас для выполнения поставленного задания.
А тем временем на Украине вовсю близятся к завершению выборы президента. Все самые свежие и актуальные новости вы можете увидеть в нашей текстовой трансляции.
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