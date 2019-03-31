Вышинский заявил, что проголосует на выборах президента Украины

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Вышинский заявил, что проголосует на выборах президента Украины

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Также арестованный на Украине за госизмену мужчина рассказал об условиях его содержания.

Глава портала РИА "Новости Украина" Кирилл Вышинский в ходе встречи с украинским уполномоченным по правам человека Людмилой Денисовой заявил, что будет голосовать на выборах нового украинского лидера.

На мой вопрос, пойдёт ли Кирилл на выборы, он ответил, что воспользуется своим конституционным правом, — говорится на странице омбудсмена в "Фейсбуке".

Кроме того, в ходе беседы Вышинский рассказал об условиях его содержания. По его словам, всё в порядке, за исключением того, что уже несколько дней он не может попасть к стоматологу.

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан в мае прошлого года. Ему были предъявлены обвинения в государственной измене, а позже — в незаконном обороте оружия. Вскоре он был арестован.

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