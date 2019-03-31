Вышинский заявил, что проголосует на выборах президента Украины

Также арестованный на Украине за госизмену мужчина рассказал об условиях его содержания.

Глава портала РИА "Новости Украина" Кирилл Вышинский в ходе встречи с украинским уполномоченным по правам человека Людмилой Денисовой заявил, что будет голосовать на выборах нового украинского лидера.

— На мой вопрос, пойдёт ли Кирилл на выборы, он ответил, что воспользуется своим конституционным правом, — говорится на странице омбудсмена в "Фейсбуке".

Кроме того, в ходе беседы Вышинский рассказал об условиях его содержания. По его словам, всё в порядке, за исключением того, что уже несколько дней он не может попасть к стоматологу.

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан в мае прошлого года. Ему были предъявлены обвинения в государственной измене, а позже — в незаконном обороте оружия. Вскоре он был арестован.