Вышинский заявил, что проголосует на выборах президента Украины

Глава портала РИА "Новости Украина" Кирилл Вышинский в ходе встречи с украинским уполномоченным по правам человека Людмилой Денисовой заявил, что будет голосовать на выборах нового украинского лидера.
— На мой вопрос, пойдёт ли Кирилл на выборы, он ответил, что воспользуется своим конституционным правом, — говорится на странице омбудсмена в "Фейсбуке".
Кроме того, в ходе беседы Вышинский рассказал об условиях его содержания. По его словам, всё в порядке, за исключением того, что уже несколько дней он не может попасть к стоматологу.
Напомним, Кирилл Вышинский был задержан в мае прошлого года. Ему были предъявлены обвинения в государственной измене, а позже — в незаконном обороте оружия. Вскоре он был арестован.
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