Пенсионер вышел на одиночный пикет у здания Посольства Украины в Москве

Мужчина возмущён тем, что украинцы, которые проживают в России, не могут голосовать на сегодняшних выборах президента Незалежной.

Пожилой мужчина вышел на одиночный пикет у здания Посольства Украины в Москве. Об этом сообщает корреспондент Лайфа с места событий.

По словам протестующего, стоящего с плакатом "Порошенко нарушает права избирателей Украины", он возмущён тем, что украинцы, которые проживают в России, не могут голосовать на сегодняшних выборах президента Незалежной.

— Я пришёл выразить своё возмущение тем, что [действующий] президент Украины лишил меня конституционного права принять участие в выборах президента. И не только меня, но и пять миллионов граждан Украины, которые находятся на территории Российской Федерации. <...> Я считаю, что эти выборы будут недействительны, потому что миллионы моих соотечественников лишены права выбора, избирательного права, — заявил мужчина.

Напомним, выборы президента Украины проходят сегодня, 31 марта. В день начала избирательной кампании — ровно полгода назад — ЦИК страны ликвидировала все участки для голосования в РФ: в Москве, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

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