На выборах президента на Украине зафиксировали более 1,6 тысячи нарушений

По данным фактам уже начато 19 уголовных преследований, лидером списка стала Днепропетровская область.

Украинская полиция зафиксировала 1612 сообщений с жалобами на нарушения на избирательных участках. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны в своём фейсбуке.

Лидером по числу нарушений продолжает оставаться Днепропетровская область — 282, по пяти из которых начато уголовное преследование. Среди нарушений самым популярным остаётся незаконная агитация.

До закрытия участков остаётся чуть более часа. Меж тем в Незалежной опубликовали экзитполы и выдали их за исследование алкогольного рынка. Подробнее читайте здесь.