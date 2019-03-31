На выборах президента на Украине зафиксировали более 1,6 тысячи нарушений

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На выборах президента на Украине зафиксировали более 1,6 тысячи нарушений

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Фото: © РИА Новости

По данным фактам уже начато 19 уголовных преследований, лидером списка стала Днепропетровская область.

Украинская полиция зафиксировала 1612 сообщений с жалобами на нарушения на избирательных участках. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны в своём фейсбуке.

Лидером по числу нарушений продолжает оставаться Днепропетровская область — 282, по пяти из которых начато уголовное преследование. Среди нарушений самым популярным остаётся незаконная агитация.

До закрытия участков остаётся чуть более часа. Меж тем в Незалежной опубликовали экзитполы и выдали их за исследование алкогольного рынка. Подробнее читайте здесь.

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