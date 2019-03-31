На одном из избирательных участков на Украине бюллетени прятали в кастрюле

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На одном из избирательных участков на Украине бюллетени прятали в кастрюле

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Пользователи соцсетей уточнили, что позже посуду перевязали верёвкой "для надёжности".

В Днепропетровской области Украины на избирательном участке для хранения бюллетеней использовали кастрюлю, спрятанную в холодильник. Фотографии "хранилища" разместил в своём фейсбуке депутат Криворожской рады Николай Колесник.

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/NikolayKolesnyk?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARDRN5vDoAqkMFWxpBTv2SbKG4VzRoreI3_2_KgcdHBhUs-acTHo2ZPq9nPKiEGcLaxtWNpbBQ3QFTYj&tn-str=%2AF" target="_blank">Николай Колесник</a></p>

Как отмечается, кастрюля была опечатана и использовалась вместо сейфа. В комментариях к публикации уточнили, что позднее кастрюлю с крышкой для надёжности перевязали верёвкой.

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/NikolayKolesnyk?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARDRN5vDoAqkMFWxpBTv2SbKG4VzRoreI3_2_KgcdHBhUs-acTHo2ZPq9nPKiEGcLaxtWNpbBQ3QFTYj&tn-str=%2AF" target="_blank">Николай Колесник</a></p>

Колесник назвал такое хранилище "ВИП-вариантом для наблюдателей от НАТО".

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