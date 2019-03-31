На одном из избирательных участков на Украине бюллетени прятали в кастрюле

В Днепропетровской области Украины на избирательном участке для хранения бюллетеней использовали кастрюлю, спрятанную в холодильник. Фотографии "хранилища" разместил в своём фейсбуке депутат Криворожской рады Николай Колесник.
Как отмечается, кастрюля была опечатана и использовалась вместо сейфа. В комментариях к публикации уточнили, что позднее кастрюлю с крышкой для надёжности перевязали верёвкой.
Колесник назвал такое хранилище "ВИП-вариантом для наблюдателей от НАТО".
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени