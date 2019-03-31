Лавров: США были проинформированы о цели российских военных в Венесуэле

По словам главы российского дипведомства, форму, в которой американцами был сделан призыв отозвать военнослужащих из республики, он комментировать не намерен.

МИД России объяснил администрации в Вашингтоне, что российские военные, пребывающие на территории Венесуэлы, ремонтируют технику в рамках соглашения о сотрудничестве между Москвой и Каракасом. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин".

— МИД РФ уже делало соответствующий комментарий. Мы реагировали на звонок, который мне сделал госсекретарь США Майк Помпео с примерно таким же, более вежливым призывом. Мы пояснили, что делают в Венесуэле наши военнослужащие, на абсолютно легитимной и законной основе обеспечивая обслуживание техники, которую мы поставили в соответствии с межправительственным соглашением, которое было ратифицировано венесуэльским парламентом и абсолютно соответствует конституции Венесуэлы, — приводит комментарий министра пресс-служба МИД РФ.

Лавров отметил, что форму, в которой был сделан призыв к РФ отозвать военных из Венесуэлы, он комментировать не намерен и оставляет это "на вкус каждого".

— Я не обсуждаю манеры. Сейчас время таких подходов, особенно в американской политике, заявлениях и шагах, — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, в Венесуэлу на прошлой неделе прибыли высокопоставленные российские военные и были опубликованы кадры приземления самолётов. Сообщалось, что военные прибыли для участия в двусторонних консультациях. Но вскоре после этого американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, что РФ должна уйти из Венесуэлы, а Помпео назвал "глубоко неконструктивными" действия России.