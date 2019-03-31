Палатки возле здания ЦИК в Киеве поставили сторонники Тимошенко

Сделано это для оперативного реагирования на те или иные нарушения, которые могут быть зафиксированы в ходе голосования.

Палатки возле здания ЦИК Украины в Киеве поставили сторонники кандидата от партии "Батьковщина" Юлии Тимошенко — Алёна Шкрум и Алексей Рябчин. Об этом они сами рассказали журналистам.

— В этих палатках размещаются приёмные народных депутатов — в одной моя, а в другой — Алексея Рябчина, — рассказала Алёна Шкрум.

Она также отметила, что палатки установлены для оперативного реагирования на какие-либо нарушения.

На Украине уже стартовал последний час голосования на выборах президента Украины. Всю самую актуальную, подробную и интересную информацию о ходе голосования можно прочитать в нашей текстовой трансляции.