В СФ уверены, что второй тур выборов на Украине состоится, несмотря на вбросы

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов в беседе с Лайфом выразил уверенность, что второй тур выборов президента на Украине обязательно состоится, невзирая на фальсификации.

— Второй тур будет в обязательном порядке, потому что, даже учитывая административный ресурс Порошенко и подготовленные напечатанные в двойном размере бюллетени, этого будет недостаточно, чтобы вкинуть столько, чтобы выиграть в первом туре, — отметил Морозов.

Согласно последним данным экзитполов, замаскированных журналистами под алкогольные рейтинги, на выборах с отрывом лидирует шоумен и комик Владимир Зеленский. Подробнее о ходе выборов читайте в текстовой трансляции Лайфа.