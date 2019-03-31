Эксперт назвала выборы на Украине одними из самых необычных за последние годы

Специалист подчеркнула, что на этих выборах возможно всё, поскольку сам по себе формат, в котором сорок четыре кандидата, — "очень своеобразный".

Доцент Международного института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы, политолог Кира Сазонова в беседе с Лайфом выразила мнение, что выборы президента Украины, проходящие сегодня, являются одними из самых необычных за последние годы на постсоветском пространстве.

— Думаю, что второй тур нам ждать. В любом случае это одни из самых необычных выборов из тех, что происходили в последние годы на постсоветском пространстве. То есть никогда ещё победитель не был столь неочевиден, потому что, несмотря на то, что да, по последним экзитполам лидировал господин Зеленский, у меня какое-то такое смутное ощущение, что очень многие отказываются до конца верить в то, что действительно такой яркий представитель шоу-бизнеса всерьёз возглавит вот эту страну, находящуюся в сложном очень политическом положении, — отметила Сазонова.

Она подчеркнула, что, "безусловно, возможно всё", поскольку сам по себе формат, в котором сорок четыре кандидата, — "очень своеобразный" из-за столь большого количества участников.

— И, естественно, несмотря на то, что лидеров от трёх до пяти, всё же ясно, что какой-то процент многие участники заберут на себя. Поэтому, естественно, вполне логично и неизбежно, что будет второй раунд голосования, но оно и неплохо, потому что, мне кажется, что превратили это в такое очень увлекательное шоу, за которым достаточно любопытно наблюдать. Поэтому то, что это шоу будет продлено ещё, скажем так, на один сезон, это для всех политических комментаторов, мне кажется, очень-очень интересно, — указала специалист.

По данным экзитполов, замаскированных журналистами под алкогольные рейтинги, на выборах лидирует комик Владимир Зеленский.

Подробнее о ходе выборов читайте в текстовой трансляции Лайфа.