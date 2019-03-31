В Киеве поймали наблюдателя от Порошенко с инструкцией агитатора — видео

При себе мужчина также имел список с перечнем квартир, которые были написаны на отдельном листке.

Украинские правоохранители зафиксировали на избирательном участке № 800316 в Днепровском районе Киева факт нарушения со стороны члена общественной организации "Солидарная молодёжь", которая регистрировала наблюдателей в интересах Петра Порошенко. Об этом сообщается на сайте портала "Опора".

Кроме того, при себе мужчина имел список с перечнем квартир на отдельном листке и "инструкцию агитатора в день выборов". Показывать материалы наблюдателям от других кандидатов он отказался и заявил, что предоставит их только полицейским.

Когда прибыла полиция, наблюдатель от Петра Порошенко забрал рюкзак предполагаемого нарушителя и пытался скрыться с места происшествия. В итоге были задержаны оба мужчины.

Напомним, что сейчас на Украине проходят выборы президента страны. Подробности читайте в текстовой трансляции, которую ведёт Лайф.