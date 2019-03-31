На избирательном участке в Турции убиты два человека

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На избирательном участке в Турции убиты два человека

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В городе Малатья произошло столкновение двух групп, в ходе которого один из участников выхватил пистолет.

В ходе проведения муниципальных выборов в Турции на избирательном участке два человека были убиты. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отмечается, погибшие были наблюдателями от оппозиционной Партии благополучия. По словам их однопартийца, они пытались помешать открытому голосованию, за что и были убиты.

В МВД Турции заявили, что суммарно за день было убито четыре человека. Двоих из них убили в уличных потасовках ещё до начала выборов.

Во всех провинциях Турции проходят муниципальные выборы. Около 57 млн граждан выбирают мэров, общественные советы и других политиков муниципального уровня.

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