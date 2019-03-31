В штабе Тимошенко обвинили дипломатов в попытках повлиять на ход голосования

Речь идёт о попытках наладить влияние или установить контроль над членами и председателями избирательных комиссий.

Депутат Верховной рады от фракции "Батьковщина", член избирательного штаба Юлии Тимошенко Григорий Немыря заявил журналистам о неоднократных попытках дипломатов из разных стран повлиять на ход голосования на выборах президента Украины.

— Есть информация о втягивании некоторых руководителей дипломатических и консульских учреждений в нечистоплотные игрища, попытки поставить на контроль или влиять на членов участковых избирательных комиссий, — заявил Немыря, отметив, что речь идёт о представителях США, Испании и ряда других стран.

Он заявил о нарушениях в Донецкой, Киевской и Львовской областях, отметив, что речь идёт о подписании пустых протоколов и подсчёте голосов избирателей.

На Украине близится к завершению голосование на выборах президента Украины. Всю самую актуальную, подробную и интересную информацию о ходе голосования можно прочитать в нашей текстовой трансляции.