Найем: Штабы Тимошенко и Зеленского хотят объединить усилия во втором туре

Штабы кандидатов в президенты Украины Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского ведут переговоры об объединении усилий во втором туре президентских выборов. Об этом в своём телеграм-канале написал журналист и нардеп Мустафа Найем.

— По одной из версий, лидер "Батьковщины" (Юлия Тимошенко. — Прим. Лайфа) готова оказать поддержку Владимиру Зеленскому в обмен на подписание меморандума о создании парламентской коалиции, главной задачей которой будет изменение законодательства и внедрение двухтуровой системы проведения парламентских выборов, — говорится в сообщении.

По его словам, "партия, которая выиграет, получает 51% мест в парламенте, формирует большинство и, соответственно, состав кабинета министров".

Он отметил, что, если договорённости будут достигнуты, это может означать то, что Зеленский огласит премьер-министром страны Юлию Тимошенко.

Напомним, что сейчас на Украине проходят выборы президента страны. Подробности читайте в текстовой трансляции, которую ведёт Лайф.