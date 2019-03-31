Спикер штаба Зеленского опроверг слухи о "подковёрных играх" со штабом Тимошенко

Спикер штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков опроверг слухи о "подковёрных играх" со штабом другого кандидата — лидера партии "Батьковщина" Юлии Тимошенко. Об этом сообщает украинское "Новое время".
Ни с кем вступать в договорняки мы не собираемся... Не совсем понимаю, как можно обсуждать то, что ещё никто не получил. Мы ещё не победили. Как только победим, тогда будем думать, как готовиться к парламентской кампании
Дмитрий Разумков
По словам спикера, команда Зеленского пока и "сама справляется", а переговоры о парламентских выборах будут возможны, только если "это будет выгодно государству". Разумков отметил, что такие переговоры будут носить прозрачный и открытый характер.
Он также добавил, что проведение выборов в Верховную раду Украины в два тура, на чём настаивает Юлия Тимошенко, может привести к узурпации власти.
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