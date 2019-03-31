Спикер штаба Зеленского опроверг слухи о "подковёрных играх" со штабом Тимошенко

По словам представителя кандидата, он не понимает, "как можно обсуждать то, что ещё никто не получил".

Спикер штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков опроверг слухи о "подковёрных играх" со штабом другого кандидата — лидера партии "Батьковщина" Юлии Тимошенко. Об этом сообщает украинское "Новое время".

Ни с кем вступать в договорняки мы не собираемся... Не совсем понимаю, как можно обсуждать то, что ещё никто не получил. Мы ещё не победили. Как только победим, тогда будем думать, как готовиться к парламентской кампании Дмитрий Разумков

По словам спикера, команда Зеленского пока и "сама справляется", а переговоры о парламентских выборах будут возможны, только если "это будет выгодно государству". Разумков отметил, что такие переговоры будут носить прозрачный и открытый характер.

Он также добавил, что проведение выборов в Верховную раду Украины в два тура, на чём настаивает Юлия Тимошенко, может привести к узурпации власти.