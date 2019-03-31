На Украине завершено голосование на выборах президента

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На Украине завершено голосование на выборах президента

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Фото: © РИА Новости

На Украине завершилось голосование на выборах президента страны.

Само голосование получилось не без скандалов и нарушений. По последним данным, таковых было зафиксировано 1768. Возле здания ЦИК страны активисты уже установили первые палатки, не исключено, что их количество будет расти.

Впереди самое интересное — процесс подсчёта голосов и подведения итогов голосования. Лайф продолжает вести текстовую трансляцию со всеми актуальными новостями и после закрытия избирательных участков.

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