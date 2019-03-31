Число нарушений на украинских выборах приблизилось к 1,8 тысячи

Национальная полиция Украины, по последним данным, зафиксировала 1768 нарушений во время выборов президента страны. Об этом говорится в официальном фейсбуке правоохранителей.

Кроме того, было заведено 25 уголовных дел и выписано 15 административных протоколов.

На Украине закрылись участки для голосования на выборах президента Украины. Всю самую актуальную, подробную и интересную информацию о ходе голосования можно прочитать в нашей текстовой трансляции.