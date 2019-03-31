На выходе с избирательного участка во Львове умер 90-летний мужчина

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На выходе с избирательного участка во Львове умер 90-летний мужчина

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Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

90-летний мужчина умер на выходе с избирательного участка во Львове. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на отдел коммуникаций главного управления нацполиции во Львовской области.

Как отмечается, мужчина успел проголосовать. Причина смерти устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Запорожье в день выборов президента Украины умерла пенсионерка. Она должна была проголосовать дома, но, когда к ней пришли представители избиркома, они нашли её уже мёртвой.

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