На выходе с избирательного участка во Львове умер 90-летний мужчина

90-летний мужчина умер на выходе с избирательного участка во Львове. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на отдел коммуникаций главного управления нацполиции во Львовской области.
Как отмечается, мужчина успел проголосовать. Причина смерти устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Запорожье в день выборов президента Украины умерла пенсионерка. Она должна была проголосовать дома, но, когда к ней пришли представители избиркома, они нашли её уже мёртвой.
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