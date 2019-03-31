Зеленский поблагодарил всех, кто проголосовал "не по приколу"

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех украинцев, которые отдали свои голоса "не по приколу".

— Благодарю всех членов своей команды. Спасибо, что проголосовали, и спасибо всем, кто голосовал не по приколу, — сказал Зеленский во время выступления в своём штабе.

Он также отметил, что, несмотря на большое количество экзитполов, — победитель один.

Напомним, что по данным экзитполов Владимир Зеленский победил в первом туре президентских выборов на Украине, набрав более 30% голосов. Второе место у Петра Порошенко, за которого проголосовали 18,5% избирателей.